Sasso Marconi: arrestato 42enne per resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di corruzione

I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un uomo di 42 anni, con precedenti penali, accusato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente è avvenuto a seguito di una segnalazione per una lite in corso, in piazza Martiri della Liberazione, tra una donna e l’uomo, visibilmente ubriaco e molesto.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha reagito con insulti e offese, oltre a tentare di corrompere uno dei carabinieri, lanciando una banconota da 20 euro sul foglio di servizio, nella speranza di far terminare il controllo. Nonostante il tentativo di calmare la situazione, l’uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione, e segnalato per ubriachezza.

Poco dopo, i Carabinieri sono stati nuovamente chiamati per un altro episodio di molestia presso una pizzeria nelle vicinanze, dove il 42enne aveva ordinato una pizza ma rifiutava di pagarla, continuando a inveire e a bestemmiare, tanto da allontanare gli altri clienti. Quando i Carabinieri sono giunti sul posto, l’uomo ha continuato ad aggredirli, sputando sui volti e sulle divise, e cercando di sfuggire al controllo con calci e tentativi di colpire i militari con delle testate.

Portato in caserma, l’uomo ha proseguito con le offese, tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale. I test hanno confermato un tasso alcolemico di 2 g/l, legato al suo stato di agitazione. Successivamente, è stato arrestato e portato in tribunale per il giudizio direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto all’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia, oltre ad una misura cautelare per fatti analoghi commessi in passato.