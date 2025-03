Sassofeltrio (RN), Paolo Leurini conquista la Chianti Ultra Trail con un’impresa da record

Paolo Leurini, atleta del Team Misano Podismo, di Sassolfeltrio (Rn), ha completato la Chianti Ultra Trail, una corsa di 124,10 km con 5200 metri di dislivello, portando a termine un’impresa straordinaria. L’evento, che si è svolto il 22 marzo 2025, ha visto l’atleta di Sassofeltrio affrontare condizioni climatiche estreme, tra pioggia, vento e temperature artiche. Nonostante il meteo avverso e numerose difficoltà durante il percorso, Leurini ha concluso la gara con un tempo di 25 ore, 47 minuti e 59 secondi.

La partenza della corsa è stata data alle 4 del mattino da Radda in Chianti, dopo una sveglia alle 2 di notte. Sin dai primi chilometri, l’atleta ha dovuto fare i conti con un terreno viscido a causa della pioggia e con una fitta nebbia che ha ridotto la visibilità. La temperatura scesa a -2 gradi sul monte San Michele ha reso ancora più difficile la prova, ma Leurini non ha mai mollato, riuscendo a completare la gara domenica mattina alle 5:48:48.

“È stata la gara più dura della mia carriera – afferma Leurini. Non sapevo nemmeno come sarei riuscito ad arrivare fino in fondo. A un certo punto sembrava più una lotta per la sopravvivenza che una corsa. Ho corso per 13 km senza sapere dove mi trovassi, immerso nella nebbia, e sentivo solo le sirene delle ambulanze che trasportavano i concorrenti costretti a ritirarsi. Ora basta, mi concentrerò solo su gare primaverili, niente più fango e freddo!”

Leurini ha anche voluto ringraziare la sua famiglia per il sostegno e gli amici Gianluca, Matteo, Stefano e Bryan, che lo hanno aiutato negli allenamenti, riconoscendo che senza il loro supporto sarebbe stato difficile raggiungere questo traguardo.