Savignano. Al fresco della Dolce estate, ogni giorno un’emozione da vivere. Presentato il cartellone degli eventi estivi 2025

AL FRESCO DELLA DOLCE ESTATE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Tutte le novità del cartellone estivo 2025

IN CALENDARIO CIRCA 100 APPUNTAMENTI

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI TEATRO IN PIAZZA

Savignano sul Rubicone (Fc), 29 maggio 2025 – Più di tre mesi di eventi, circa 100 appuntamenti di cui 28 serate in piazza Borghesi e 25 nei quartieri, 35 tra associazioni, consulte di quartiere, realtà sportive e culturali, singoli cittadini coinvolti nell’implementazione del cartellone estivo 2025.

Sono i numeri della Dolce Estate, una proposta per ogni giorno dell’estate savignanese condensata nel claim “Ogni giorno un’emozione da vivere” che accompagna la nuova grafica studiata da Laura Tentoni per il lancio del cartellone. Un’estate incentrata in particolare su musica e cultura e capace di valorizzare non solo le risorse umane e creative ma anche le piazze, gli scorci e gli spazi più suggestivi della città.

I grandi eventi

La Dolce estate di Savignano sul Rubicone è pronta per offrire momenti di svago, musica e cultura, occasioni di incontro che si aggregano intorno ai grandi eventi ormai consolidati come Il rock è tratto, Savignano Wine, Piadiniamo, La notte bianca, il SI Fest, festival di fotografia e – dopo il successo della versione invernale – la grande novità del Teatro in piazza, tre appuntamenti con la stagione estiva curata da Sillaba Teatro Parola, che dal 9 luglio al 7 agosto porterà a Savignano sul Rubicone Umberto Galimberti, Stefano Massini e Roberto Mercadini.

Tra i primissimi eventi a prendersi la scena, Il rock è tratto quest’anno celebra il trentenntale, un motivo in più per alzare l’asticella. Sabato 28 giugno Savignano sul Rubicone sarà al centro delle agende musicali italiane con il concerto degli Offlaga Disco Pax in piazza Borghesi. Nella stessa serata sul palco Savignano Sound si esibirà Tonino 3000 seguito da Felafel Fazz Familia dj set, eventi a cura di Retropop Live. La gara come sempre sarà riservata alle rock band emergenti che approdano al Rock è tratto da varie parti d’Italia e si contendendono l’apertura del concerto conclusivo che negli anni ha visto protagonisti nomi indimenticabili come gli Afterhours, Elio e le storie tese, Calcutta, Cristina Donà e tantissimi altri.

L’agenda estiva farà tappa il 4 e il 5 luglio al Savignano Wine che raccoglierà nel centro storico cittadino il meglio della vinificazione romagnola con 40 cantine accreditate. Ospite speciale della due giorni sarà Alessandro Cecchi Paone, per la presentazione del suo libro dedicato a Raimondo di Sangro di Sansevero, mecenate e collezionista d’arte.

Con Piadiniamo La Romagna come una volta, in calendario dal 18 al 20 luglio, la Dolce Estate 2025 entrerà nel pieno della fioritura, attesa come si pregusta il miglior incontro con gli amici di sempre.

A corollario dei grandi eventi che culmineranno in settembre con la Notte Bianca (5 e 6 settembre) il SI Fest, festival della fotografia (dal 12 al 14 settembre con apertura delle mostre anche nei due successivi fine settimana), sono tantissime le altre proposte pensate per intercettare i diversi interessi e gusti. Ricordiamo le attività estive della Biblioteca dei Ragazzi, gli spettacoli in dialetto, i concerti, le albe e le passeggiate di Savignano Eventi, i burattini del Teatro del Drago, le feste nei quartieri cittadini, l’appuntamento con il Borgo Sonoro e con le serate di jazz, gli apertivi in inglese dell’Associazione Guide Turistiche della Romagna, le notti sotto le stelle con l’Associazione astronomica del Rubicone, i mercatini. Una Dolce Estate che ogni giorno offre un’emozione da vivere.

Il CARTELLONE

NEI QUARTIERI

Il calendario della Dolce estate si apre nei quartieri. Sabato 31 maggio con l’ormai tradizionale festa di fine anno scolastico al Parco Nenni a cura della Consulta del quartiere Rio Salto-Castelvecchio. Venerdì 13 giugno sarà la Consulta del Quartiere Cesare a proporre la festa di quartiere in piazza Falcone (alle 19). Con la Festa de Campèt al parco Bastia il quartiere sarà al centro dell’estate tra il 2 e il 9 agosto, grazie all’evento a cura della Pro Loco Bastia aps Chi burdel de campet.

LE ASSOCIAZIONI

Sono tantissime le associazioni che contribuiscono ad arricchire il cartellone della Dolce Estate. Domenica 1 giugno alle 17,30 al campo sportivo di San Giovanni in Compito l’appuntamento sarà con Avis in festa. La sezione comunale dell’associazione tornerà in calendario il 19 settembre con la camminata non competitiva Avis in cammino. Venerdì 6 giugno in piazza Borghesi Il Circolino di Bulgarnò lancia il Grande torneo Maraffa in piazza, con 64 coppie pronte a sfidarsi sotto li monumento (alle 20, iscrizioni al numero 347 2998413).

La memoria di un savignanese amato e indimenticato sarà rinnovata venerdì 27 giugno con la seconda Giornata di studio “Sergio Gridelli” a cura della neonata associazione che ne porta il nome (Piazza Torricino, ore 18). Attesissimi gli eventi promossi dall’Associazione astronomica del Rubicone con gli occhi e il naso rivolti al cielo (21 giugno, 6 luglio, 2 agosto). L’associazione Guide turistiche della Romagna organizza gli Aperitivi in inglese, incontri tematici in lingua in luoghi cittadini (16, 23, 30 giugno, 7, 14, 21, 28 luglio). Il Richiamo aps rinnova la rassegna A pesca di cultura, la cultura pesca in piazza (19 giugno, 11 luglio, 14 agosto). Dedicato al tema del riuso l’evento Swap&create, laboratori, swap party, esposizione a cura di La Carovana aps (6 settembre). In chiusura di cartellone il 28 settembre la Podistica Seven organizza la 52esima Marcialonga sul Rubicone che sabato 11 ottobre tornerà nell’edizione riservataai ragazzi fino ai 17 anni.

LE ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI



Sabato 14 giugno il saggio finale della scuola comunale di musica Secondo Casadei, “Accordandosi”, raccoglierà giovanissimi e famiglie in Arena Gregorini alle 21. Immancabile, in cartellone, la serie dei mercatini. Quello dei Puffetti (piazza don Melchiorre Baroni, 11-18-25 giugno, piazza Giovanni XXIII, 2-9-16-23-30 luglio) e quello dei Bimbi (piazza Falcone, 24 luglio). Sempre ai piccini e alle famiglie è dedicata la nona edizione di Quartieri animati a cura di Diffusione Musica (13 giugno quartiere Cesare, 19 giugno quartiere Bastia, 27 giugno Valle Ferrovia, 7 luglio quartiere San Giovanni, 15 luglio quartiere Fiumicino, 22 luglio quartiere Rio Salto-Castelvecchio, 25 luglio quartiere Centro, 1 agosto quartiere Capanni).

Con la decima edizione di Libri al vento la Biblioteca dei Ragazzi d’estate si anima in orario serale con letture e laboratori (alle 20,30 giovedì 19 e 26 giugno, 3 e 10 luglio a cura di Cooperativa Koiné). Anche i burattini confermano la loro presenza nella Dolce estate con la rassegna Burattini e figure del Teatro del Drago (31 luglio, 21 e 28 agosto in piazza Borghesi).

LA MUSICA

Tantissima la musica dal vivo per la Dolce Estate 2025 che trova nel Rock è tratto il momento di punta e poi si declina in varie proposte. Domenica 15 giugno piazza Borghesi ospiterà Una musica può fare, a cura della parrocchia di Castelvecchio (ore 20,30). Con Savignano Eventi si ripete l’apprezzata formula dell’Alba di note (domenica 22 giugno in occasione della Notte Rosa e venerdì 15 agosto alle 6, terrazza Anspi, via Castelvecchio), delle Notte di note (in versione rock, il 2 luglio alle 21,15 in piazza Borghesi, in passeggiata con concerto finale l’8 e il 16 luglio, di stelle il 23 luglio in collaborazione con l’associazione astronomica del Rubicone al parco ecologico del Rubicone). Anche Un fiume di jazz, a cura di Jazz club aps, torna in cartellone (1, 8 e 22 agosto). Domenica 29 giugno il Coro Davvero propone in Arena Gregorini una serata di beneficenza mentre martedì 12 agosto Borgo Sonoro porterà a Savignano le note e i sapori estivi delle Terre del Rubicone. Un nuovo ingresso invece, in cartellone, sono i Racconti in musica a cura dell’associazione Rapsodia, condotti da Emiliano Visconti (14 e 21 luglio).

IL DIALETTO

Per Un fiom ad sbacarèdi in Borgo San Rocco, Savignano Eventi ripropone gli appuntamenti con il vernacolo: tre serate con Francesco Gobbi il 6 agosto, Lorenzo Bartolini il 20 e Sergio Casabianca il 27.

I MERCATINI

Domenica 1 giugno dalle 8 il centro storico accoglierà il mercatino del riuso che tornerà domenica 6 luglio.

IL CHIOSCO BOTANICO

Per chi ama trascorrere le serate nel verde di piazza Giovanni XXIII, il Chiosco Botanico ospiterà per tutta l’estate il lunedì laboratori e giochi per bambini, il martedì laboratori d’artigianato, il mercoledì e il venerdì musica e intrattenimento, il giovedì street food e la domenica aperitivi con dj set. Due concerti all’alba il 13 luglio e il 3 agosto, giochi al parco con Amarborad e Habana club, quattro serate di cocktail e musica.

Il programma può subire variazioni, gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram SavignanoViva.

La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.