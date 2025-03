Savignano. Atto di violenza su animali. Cane di razza Drahthaar, Didi Fox, preso a fucilate. Perderà un occhio

Didi Fox, un cane di razza Drahthaar, ha subito un atto di violenza inaudito. La notte di martedì, allontanandosi dalla sua casa in campagna a Savignano, lungo via Gaggia, ha incontrato qualcuno che si è crudelmente accanito su di lui.

La vicenda, raccontata su un gruppo Facebook di Savignano, è un chiaro esempio di violenza sugli animali. Didi Fox ha ricevuto diverse fucilate da un’arma a pallini, che hanno lasciato il povero animale gravemente ferito.

Marco, il proprietario di Didi Fox, ha condiviso sui social le radiografie che mostrano il corpo del cane pieno di pallini. Secondo lui, Didi potrebbe essere incappato per errore in un cacciatore o un allevatore che voleva scacciarlo. Marco vive vicino a una zona di campagna e Didi si era allontanato di casa proprio martedì sera. “Quello che è successo è inaccettabile”, afferma Marco, che intende sporgere denuncia. Egli sostiene che ci sarebbero stati modi meno violenti per allontanare l’animale, come sparare in aria.

Didi, che ha quattro anni, è stato trovato in condizioni critiche da una ragazza mercoledì. “Ero disperato, avevo contattato il canile, poi questa ragazza mi ha chiamato dicendo di averlo trovato sanguinante nel suo terreno”, racconta Marco. Sfortunatamente, Didi perderà un occhio. Marco è deciso a denunciare questo atto di crudeltà: “Se fosse stato investito, avrei accettato la situazione, ma un atto così crudele non può passare inosservato”