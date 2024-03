Savignano. Distrugge la segnaletica stradale con la sua auto si dà alla fuga. Testimone podista denuncia e fa identificare la responsabile

Nel corso della prima serata di martedì scorso, una Volkswagen Polo ha colpito uno spartitraffico di protezione di un attraversamento pedonale, abbattendo tutta la segnaletica, mentre percorreva viale della Resistenza a Savignano sul Rubicone. Alcuni pezzi di metallo staccatisi per l’impatto hanno danneggiato alcuni veicoli in transito nella carreggiata opposta. Il conducente della Polo si è dato alla fuga, nonostante i danni subiti anche dalla sua vettura.

Tuttavia, un podista in allenamento ha assistito alla scena e ha fornito importanti informazioni alle forze dell’ordine, specificando il modello e il colore dell’auto in fuga. Gli agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, utilizzando queste informazioni insieme all’analisi dei pezzi di auto lasciati sul luogo e alle immagini della videosorveglianza cittadina, sono riusciti a identificare l’auto e il conducente responsabile in breve tempo.

La persona responsabile dell’incidente è risultata essere G.C., una cittadina italiana di 69 anni residente in un comune collinare della zona. Dopo essere stata messa di fronte alle sue responsabilità, ha ammesso di aver abbattuto la segnaletica e di essere fuggita dal luogo dell’incidente, sostenendo di non aver ferito nessuno. Alla donna sono state contestate diverse sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, per un importo totale di circa 400 euro, e dovrà risarcire i danni causati alla segnaletica.