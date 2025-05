Savignano, fermato con 50 grammi di hashish: tenta di disfarsene alla vista della polizia

Pensava di farla franca gettando via un pacchetto sospetto, ma il suo gesto non è sfuggito agli agenti. È accaduto l’altra notte nella zona di Valleferrovia, dove una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare – impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio – ha notato un’auto ferma in un’area appartata, con più persone intorno.

Gli agenti si sono avvicinati per un controllo e, mentre il conducente scendeva dalla vettura, ha tentato di liberarsi di un involucro, lanciandolo a terra con disinvoltura. Il pacchetto, recuperato subito dai poliziotti, conteneva circa 50 grammi di hashish.

Il protagonista del gesto è un uomo di circa trent’anni, di origine nordafricana e residente nel riminese. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre, considerata la disponibilità del veicolo, le forze dell’ordine hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida.

L’intervento si inserisce nel quadro dei controlli rafforzati attivati nella zona per contrastare episodi di spaccio e degrado urbano.