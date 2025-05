Savignano, il 15 maggio il “Caregiver Day”: seminario dedicato a chi si prende cura dei propri cari non autosufficienti

In occasione del “Caregiver Day”, istituito dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare il ruolo fondamentale di chi si prende cura di familiari non autosufficienti, giovedì 15 maggio 2025, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà un seminario pubblico presso la Sala Allende di Savignano sul Rubicone.

L’evento, promosso dall’Asp del Rubicone e dall’Unione Rubicone e Mare, con la collaborazione di Ausl Romagna e l’organizzazione della Coop Between, è rivolto a caregiver familiari, operatori dei servizi socio-sanitari e alle associazioni del territorio.

Programma e temi affrontati

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Asp Salvatore Bertozzi e del sindaco Nicola Dellapasqua, verranno presentati i servizi dell’Asp rivolti ai caregiver. Seguiranno tre interventi centrali:

“Benessere psicologico e interventi integrati di supporto ai caregiver” con Mariagiovanna Bonasso , psicologa e psicoterapeuta dell’Ausl Romagna;

“Sostegno e tutela dei caregiver. A che punto siamo” con Loredana Ligabue , esperta di politiche per i caregiver;

Un monologo narrativo a tema dello scrittore e poeta Roberto Mercadini.

A moderare sarà la giornalista Mariaelena Forti, mentre le conclusioni saranno affidate a Paola Ceccarelli, direttrice del Distretto del Rubicone.

Un ruolo centrale, spesso invisibile

Secondo i dati presentati dal presidente di Assindatcolf, Andrea Zini, durante l’indagine “La fatica delle famiglie” realizzata dal Censis, il 64,3% di chi ha un familiare non autosufficiente si occupa personalmente della sua assistenza, con ripercussioni significative sulla vita privata e lavorativa.

Per questo il “Caregiver Day” non è solo una giornata simbolica, ma anche uno strumento di sensibilizzazione e valorizzazione di una figura chiave nel sistema di cura.

Una rete territoriale attiva tutto l’anno

Nel Distretto Rubicone-Costa sono attivi da anni numerosi servizi a supporto dei caregiver: