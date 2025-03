Per l’esecuzione in sicurezza di lavori urgenti, di ripristino di una condotta idrica posta in sede stradale, si procederà, nella serata odierna (giovedì 22 agosto), alla chiusura della SP10 “Cagnona”dal km “5+800 al km 6+000 (via Cagnona nuova) in Comune di Savignano sul Rubicone. Il Consorzio di Bonifica, titolare dell’intervento, salvo imprevisti, terminerà i lavori nella giornata di venerdì 23 agosto.