Savignano | Red Friday dona più di 4.800 euro ad iniziative per gli studenti del Marie Curie

RED FRIDAY DONA 4.841,15 EURO

Fondi destinati allo Sportello antiviolenza Alba

per un progetto con gli studenti del Marie Curie

Savignano sul Rubicone (FC), 19 gennaio 2024 – Più di 4.800 euro per un progetto rivolto agli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone. È quanto donato dai commercianti di Savignano sul Rubicone grazie all’iniziativa del Red Friday, nata con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone e dell’Unione Rubicone e mare per lanciare un messaggio e un gesto concreto contro la violenza sulle donne.

In concomitanza con la settimana del Black Friday e nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, il Cocs, Comitato operatori del centro storico e i commercianti di Savignano sul Rubicone si sono impegnati a destinare in beneficenza una parte del ricavato realizzato nella settimana dal 20 al 25 novembre 2023. Il bilancio di quanto destinato dagli esercenti che hanno aderito all’iniziativa è stato di 4.841,15 euro ed è stato devoluto allo Sportello antiviolenza Alba dell’Unione Rubicone e Mare.

I fondi saranno destinati alla realizzazione di un cortometraggio che vedrà coinvolti gli studenti e le studentesse dell’Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, all’interno di un progetto triennale dell’Unione Rubicone e mare, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e realizzato dall’associazione Voce Amaranto e da Exuvia. Il progetto ha preso il via nel 2021 e sta proseguendo tramite laboratori di recitazione e costumi con le classi interessate. Il cortometraggio, dal titolo Acqua, per la regia di Valerio Montemurro, sarà girato ad aprile 2024 e verrà presentato alla cittadinanza il prossimo ottobre, in occasione della terza edizione del Festival De Genere. Dopo la sua presentazione ufficiale, nei mesi di novembre e dicembre 2024, il cortometraggio sarà utilizzato per dibattiti e occasioni di incontro e formazione cui parteciperanno gli studenti, i registi del corto, le volontarie di Voce Amaranto e le operatrici dello Sportello antiviolenza Alba.

“In quest’epoca di grande attenzione alla violenza di genere ci siamo sentiti chiamati alla corresponsabilità e alla necessità di fare qualcosa nel nostro territorio – affermano Sara Galassi, Laura Maria Giuliani, Luna Valentini e Federica Tani, rappresentanti del Cocs -. Siamo entusiasti che i fondi che abbiamo raccolto vadano a progetti nelle scuole: la cultura, l’educazione e la sensibilizzazione sono la base per la costruzione di una società senza violenza”.

“Ci teniamo a ringraziare gli/le esercenti e la cittadinanza per il sostegno concreto rivolto alle attività dello sportello antiviolenza Alba – afferma Elisa Ottaviani, operatrice dello Sportello antiviolenza Alba -. Quello del Red Friday è stato un bel progetto, nato dall’idea di giovani lavoratrici del nostro territorio che hanno deciso di dedicare energie e risorse da destinare al contrasto alla violenza di genere e all’importante tema della prevenzione, e non possiamo che essere fiere di farne parte. Tramite i fondi raccolti saremo in grado di promuovere un progetto di educazione tra pari tramite cui giovani studenti e studentesse, affiancati da noi operatrici e dall’associazione Voce Amaranto, avranno la possibilità di sensibilizzare i/le propri/e coetanei/e al tema degli stereotipi di genere. È tramite progetti come questo che lavoriamo per scardinare le radici culturali della violenza”.

“L’associazione Voce Amaranto si unisce ai ringraziamenti – afferma la presidente Lelia Serra – e si impegna a dare sostanza a questa “geniale” iniziativa che rende compagni nell’ impegno contro le disuguaglianze di genere categorie che non è facile riunire a collaborare”.

“In una scuola come la nostra – afferma Cosetta Venturi, docente dell’Istituto Marie Curie, referente del progetto – che ambisce a farsi strumento di quell’uguaglianza che la Costituzione garantisce, il tema della parità di genere ha sempre ricevuto un’attenzione particolare. In questo, l’associazione Voce Amaranto, lo sportello Alba e l’unione dei Comuni ci hanno coadiuvati negli anni con proposte di grande spessore, all’interno delle quali studenti e studentesse hanno trovato uno spazio di espressione cruciale per imparare ad essere i cittadini di domani. Siamo molto grati del fatto che le istituzioni e la cittadinanza abbiano a cuore e sostengano attivamente l’educazione dei nostri ragazzi”.

“Si chiude un cerchio che ha riunito la nostra comunità in questo bellissimo progetto – afferma il Presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini -. In prima linea ci sono i nostri commercianti, i giovani, le volontarie impegnate nella lotta alla violenza sulla donna, le amministrazioni pubbliche. Tutti ci siamo impegnati per un obiettivo comune. Ora è necessario proseguire in questo percorso con il medesimo entusiasmo. Ringrazio i nostri commercianti perché con il progetto Red Friday hanno davvero colto nel segno”.

Hanno aderito al progetto Red Friday (indicati in ordine alfabetico): Al Km 0, Antica Osteria del Gallo, Armonia Idee su misura srl, Arte Sposa, Atelier Guliè, Autoscuola Garattoni, Bar Caffetteria Moka, Bar Galleria, Bottega42, Cartolibreria Fabbri – Balducci, Charme Profumeria, Chilù, Disagio84 e Wonderland Studio Recording, Edamus Ristorante, Gigliola Giocattoli snc, La carovana – commercio equo solidale, La Contabile srl (Buffetti), Lady, La Rustica srl, Libreria Holt, Lo Sport Savignano, L’Osteria dei Frati, Manfredi Marisa Abbigliamento, Ottica 2 Emme, Panificio Il salice, Pizza al volo, Posta sas, Rananà, Retrogusto, Sale Fino, Stagioni e Colori, Tabaccheria Alessandrini Cristina, Trattoria dell’Autista, Wind3 Sim City-Vitali Yoris.

(Nella fotografia il sindaco Filippo Giovannini, il vicesindaco Nicola Dellapasqua, il dirigente scolastico Mauro Tosi, Cosetta Venturi, docente del “Marie Curie” referente del progetto per la scuola, Marina Tosi di Voce Amaranto, Sara Galassi, Laura Maria Giuliani, Luna Valentini e Federica Tani, rappresentanti del Cocs).

Voce Amaranto Aps, presieduta da Lelia Serra, è un’associazione di donne volontarie nata per promuovere attività culturali e di sostegno al contrasto della violenza di genere, opera da anni nelle scuole del territorio e collabora con gli enti pubblici locali. Le volontarie affiancano le operatrici dello Sportello Alba, servizio di ascolto e sostegno di donne maltrattate del Distretto Rubicone-Mare, attivato nel 2019.

Exuvia è un’associazione culturale nata dalla passione di giovani cineasti in seguito all’esperienza di studio alla scuola organica di cinema Rosencrantz & Guildenstern di Bologna. L’associazione è proiettata alla produzione e promozione di audiovisivi di fiction e di forte vocazione sociale e culturale. Dal 2021 collabora con l’associazione Voce Amaranto per cui ha ideato il progetto “Rise up!”, laboratorio triennale di cinema per le scuole secondarie di secondo grado, su come raccontare attraverso il cinema storie di finzione sul protagonismo di giovanile.

