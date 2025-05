Savignano sul Rubicone. Addio a Paola Messa, anima della libreria Holt: una vita per i libri, un sogno che ha lasciato il segno

La comunità culturale della Romagna piange la scomparsa di Paola Messa, 62 anni, architetta di formazione e libraia per vocazione, scomparsa dopo una malattia che l’aveva costretta, solo un mese fa, a chiudere la libreria che aveva fondato e amato.

Originaria di Verucchio, dove risiedeva, Paola aveva dato vita a Holt, una libreria indipendente aperta nel centro di Savignano sul Rubicone quattro anni fa. Un piccolo spazio nato da un grande sogno: quello di trasformare l’amore per i libri in un luogo di incontro, dialogo e comunità. In pochi anni Holt era diventata molto più di un negozio: un presidio culturale, una fucina di idee, un rifugio per lettori, autori e appassionati.

Chi l’ha conosciuta la ricorda per la sua passione autentica, la cura quasi artigianale con cui sceglieva i titoli, l’entusiasmo con cui organizzava incontri, presentazioni, letture. La libreria era un’estensione naturale della sua personalità: accogliente, stimolante, profondamente umana.

Paola lascia il marito Riccardo, i figli Carolina e Giacomo, e un’eredità affettiva che va ben oltre le mura della libreria. In queste ore, sui social e nelle piazze virtuali, si moltiplicano i messaggi di affetto, gratitudine e commozione da parte di lettori, colleghi e amici. Per molti, Holt resterà per sempre legata al suo sorriso e alla sua voce appassionata.

La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per il mondo del libro e della cultura locale, ma il seme che ha piantato continuerà a germogliare. Perché chi crede nei libri, e li vive con la forza con cui lo ha fatto Paola, non smette mai davvero di parlare al mondo.