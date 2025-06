Savignano sul Rubicone. Al fresco della Dolce Estate: Avis in cammino tra i quartieri

AL FRESCO DELLA DOLCE ESTATE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

OGNI GIORNO UN’EMOZIONE DA VIVERE



AVIS IN CAMMINO TRA I QUARTIERI

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO



Savignano sul Rubicone (Fc), 24 giugno 2025 – In passeggiata tra i quartieri di Savignano sul Rubicone con Avis. Domani mercoledì 25 giugno per la Dolce estate savignanese la sezione comunale di Avis organizza una camminata serale. Il ritrovo è alle 20,15 in piazza Borghesi con partenza alle 20,30 per un percorso di circa sei chilometri che si concluderà con un buffet a base di pane, nutella, Spriz e the per tutti gli intervenuti.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. La partecipazione è libera e gratuita.

Il programma della Dolce Estate può subire variazioni, gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram SavignanoViva.

La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

Nella foto Avis Cammina del 18 giugno scorso