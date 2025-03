Savignano sul Rubicone: alla scoperta del castello medievale nelle Giornate FAI di Primavera 2025

Savignano sul Rubicone (FC), 19 marzo 2025 – La città di Savignano sul Rubicone si prepara a essere protagonista delle Giornate FAI di Primavera 2025, un evento speciale che celebra il cinquantesimo anniversario del Fondo Ambiente Italiano. Sabato 22 e domenica 23 marzo, il centro storico di Savignano sarà il palcoscenico di un affascinante viaggio nel tempo, alla scoperta delle tracce dell’antico castello medievale che ha segnato la storia della città.

Durante il weekend, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, gratuite e senza prenotazione, con partenza dalla fototeca comunale “Marco Pesaresi” di Corso Vendemini 57. Le visite, della durata di circa 40 minuti, si svolgeranno dalle 10:00 alle 17:00 e permetteranno di esplorare i luoghi più suggestivi e meno conosciuti del passato medievale di Savignano. L’itinerario avrà inizio con l’osservazione della storica rappresentazione “Il voto della battaglia” di Giovan Battista Amato, conservata presso il Palazzo Comunale, e proseguirà lungo le vie cittadine, dove sarà possibile scoprire i resti architettonici superstiti del castello.

Il percorso proseguirà verso il ponte romano e il cuore del centro medievale, dove verranno raccontati la vita sociale e le tradizioni economiche dell’epoca. A completare l’esperienza, la fototeca ospiterà una mostra di fotografie storiche che documentano l’evoluzione del castello e del paesaggio urbano nel corso dei secoli.

Le visite saranno accompagnate da 15 giovani “Apprendisti Ciceroni” del Liceo Scientifico “Marie Curie” di Savignano, che, sotto la guida delle professoresse Ombretta Masini, Cinzia Ingenito e Elisa Domeniconi della cooperativa Koinè, animeranno il percorso con approfondimenti storici e curiosità.

Evento speciale: visita guidata con aperitivo e musica

Domenica 23 marzo, alle 17:20, si terrà un evento speciale con visita guidata seguita da un aperitivo e un intrattenimento musicale a cura dell’Osteria del Torricino e della scuola comunale di musica “Secondo Casadei”. Per partecipare a questo evento è richiesta la prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata chiamando il numero 333.3238121 (Cooperativa Koinè).

Modifiche alla viabilità

Per facilitare lo svolgimento delle visite, durante le Giornate FAI, alcune vie del centro storico subiranno modifiche alla viabilità. Sabato 22 e domenica 23 marzo, dalle 9:00 alle 18:00, sarà attivo il divieto di sosta e transito in varie zone del centro, tra cui via G. Matteotti (tratto tra via Fiume e via Mura), via Mura (tratto tra Piazza Gori e Corso G. Vendemini), Corso Vendemini (tratto tra il ponte romano e via Battisti), Piazza Amati e via Castelvecchio (tratto tra Piazza Amati e Viale della Libertà).

Un’opportunità unica per vivere Savignano sul Rubicone da una prospettiva inedita e scoprire i segreti di uno dei castelli medievali più affascinanti della Romagna.