Savignano sul Rubicone, Asianoia trionfa a “Il Rock è Tratto”: festa, musica e un salto nel passato

Non è stata una semplice rassegna musicale, ma un viaggio collettivo attraverso trent’anni di storie, suoni e generazioni. Sabato scorso, Piazza Borghesi ha offerto il suo volto migliore trasformandosi in un’arena di musica e emozioni per accogliere l’edizione 2025 de “Il Rock è Tratto”. Un evento che ha visto giovani e giovanissimi, ma anche veterani del rock e appassionati storici, condividere un’unica grande passione: la musica dal vivo.

A salire sul gradino più alto del contest di quest’anno sono stati gli Asianoia, band ravennate formata da Valerio Runa Mordenti (voce e chitarra), Leonardo Viviani (chitarra), Silvio Pece (basso) e Mattia Mingarini (batteria). Il gruppo ha conquistato la giuria tra 50 formazioni provenienti da tutta Italia, aggiudicandosi anche il premio in denaro di 1000 euro, come riconoscimento per l’impegno artistico e come incentivo alla crescita musicale. La premiazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Savignano sul Rubicone, Nicola Dellapasqua, in rappresentanza dell’amministrazione comunale che da trent’anni sostiene la rassegna con patrocinio e contributo economico.

Ma la serata non è stata solo competizione. Il programma ha coinvolto il pubblico con performance capaci di attraversare i linguaggi sonori più diversi. Dall’elettro-folk contaminato dal world beat di Tonino 3000 e del collettivo Falafel Fazz Familia, fino al ritorno emozionante degli Offlaga Disco Pax, che proprio sul palco di Savignano hanno celebrato il ventesimo anniversario del loro celebre disco d’esordio Socialismo tascabile (prove tecniche di trasmissione). L’interpretazione carismatica di Max Collini, le sonorità analogiche e i testi evocativi hanno reso quel momento una sorta di rito laico per i tanti fan accorsi.

Non è finita qui. Per ottobre è previsto un evento speciale: un richiamo alle origini con una rivisitazione della prima edizione del 1996. L’iniziativa vuole riportare sul palco i protagonisti di allora, in un ponte ideale tra l’underground delle cantine musicali di ieri e la scena odierna. Un modo per onorare la lunga storia di una rassegna che nel tempo ha visto passare artisti del calibro di Afterhours, Elio e le Storie Tese, Le Luci della Centrale Elettrica, Cristina Donà, Calcutta, Diaframma, Bombino, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri.

A curare la manifestazione è l’associazione Retropop Live, con la promozione del Comune di Savignano sul Rubicone – Assessorato alla Cultura e al Turismo, e il sostegno di Romagna Banca – Credito Cooperativo.

Trent’anni dopo la prima edizione, “Il Rock è Tratto” continua a dimostrarsi non solo un trampolino per giovani band, ma anche un palcoscenico dove il presente e la memoria si fondono in un’unica, potente vibrazione sonora.