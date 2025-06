Savignano sul Rubicone, “Dolce Estate”: domani, 21 giugno, con l’associazione astronimica del Rubicone

La notte del solstizio d’estate a naso in su con l’Associazione astronomica del Rubicone. È la proposta della Dolce estate di Savignano sul Rubicone per sabato 21 giugno. In calendario “Storie sotto al cielo: filastrocche e sogni assurdi sul cielo e su chi lo guarda”, titolo della conferenza pubblica che si svolgerà dalle 21 in piazzetta Padre Lello Gasperoni a cura dell’astrofisico Oriano Spazzoli che racconterà alcune storie curiose sulla scienza e il cielo, senza mai dimenticare qualche spunto alle questioni sociali. “Se prerogativa fondamentale dello scienziato è la capacità di non prendersi mai troppo sul serio – si legge nell’abstract dell’intervento di Oriano Spazzoli – anche noi vogliamo fare la nostra parte per ribadire che l’autoironia della Scienza è la migliore cura contro le peggiori pandemie del nostro secolo: l’ignoranza e l’odio.”

Ingresso libero e gratuito.

Il programma della Dolce Estate può subire variazioni, gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram SavignanoViva.

La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

