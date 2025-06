Savignano sul Rubicone: domani apre il nuovo centro padel al Seven Sporting Club con musica e sport

Prende il via la stagione estiva al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone con un evento speciale dedicato a sport, musica e socialità. Domani, venerdì 13 giugno, alle ore 18, sarà inaugurato il nuovo centro padel, dotato di campi all’avanguardia in via della Resistenza, pensati per accogliere giocatori di ogni età e livello.

Gabriele Corzani, presidente di Around Sport, sottolinea come questa inaugurazione rappresenti un importante traguardo per il centro, consolidandone il ruolo di punto di riferimento sportivo e aggregativo in Romagna.

Nel corso della giornata, i partecipanti potranno visitare le nuove strutture, conoscere lo staff e provare il padel in un clima di festa. La serata proseguirà con l’apertura ufficiale della rassegna musicale RubicOnde, un nuovo progetto estivo che animerà il club con concerti dal vivo e performance artistiche.

Ad aprire la stagione musicale sarà il gruppo I Molleggiati, che proporrà un tributo al giovane Adriano Celentano, con brani rock’n’roll, twist e le atmosfere tipiche degli anni ’60. Un appuntamento imperdibile per un’estate all’insegna dello sport e della buona musica.