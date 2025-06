Savignano sul Rubicone, domani l’ultimo appuntamento con il Mercatino dei Puffetti alla Dolce Estate

Domani, mercoledì 25 giugno, si conclude l’edizione estiva dei mercatini dedicati ai più piccoli, nell’ambito della rassegna “La Dolce Estate” di Savignano sul Rubicone.

A partire dalle ore 20, piazza don Melchiorre Baroni ospiterà il Mercatino dei Puffetti, un evento pensato per i bambini con animazione, truccabimbi, un piccolo omaggio per i partecipanti iscritti e uno spuntino per tutti. L’iniziativa è promossa dalla Consulta del quartiere Rio Salto – Castelvecchio.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Assunta, presidente del quartiere, al numero 347 1038346.

Si ricorda che il programma della Dolce Estate potrebbe subire variazioni, con aggiornamenti disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di SavignanoViva.

L’evento è organizzato dal Comune di Savignano sul Rubicone con il supporto di VisitRomagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.