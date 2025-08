Savignano sul Rubicone, FarmacoAmico di Hera arriva in due farmacie: donati nel Cesenate medicinali per 640 mila euro

Il progetto FarmacoAmico, ideato dal Gruppo Hera in collaborazione con Last Minute Market, si estende a Savignano sul Rubicone, con l’adesione di due nuove farmacie: Paleri (via Don Minzoni 19) e Mercuriali (via Circonvallazione 76). L’iniziativa promuove il recupero dei farmaci non scaduti, donati dai cittadini per essere riutilizzati in progetti sociali a favore delle fasce più deboli.

Nel Cesenate, FarmacoAmico conta ora 31 punti di raccolta, dove nel solo 2024 sono state donate oltre 4.600 confezioni di medicinali (circa 360 chili), per un valore superiore a 57 mila euro. Dal 2015, nella provincia di Forlì-Cesena sono stati recuperati farmaci per un valore totale di quasi 640 mila euro.

Il meccanismo è semplice: le farmacie aderenti ricevono da Hera appositi contenitori verdi e materiali informativi. I cittadini possono donare farmaci in confezioni integre, con almeno sei mesi di validità residua e il foglietto illustrativo. Esclusi dalla raccolta i medicinali da conservare in frigorifero, stupefacenti, ospedalieri e farmaci esteri non autorizzati dall’Aifa.

Il materiale raccolto viene selezionato, inventariato e messo a disposizione di enti non profit, come Auser Cesena, attiva nella distribuzione dei farmaci raccolti per progetti locali e di cooperazione internazionale.

“Il progetto FarmacoAmico rappresenta un’iniziativa di grande valore per il nostro territorio, unendo sostenibilità, solidarietà e responsabilità sociale”, ha commentato Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone. “Attraverso questa rete solidale – ha aggiunto – possiamo dare nuova vita ai medicinali evitando sprechi e garantendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno”.

Raffaele Rossi, responsabile Servizi Ambientali del Gruppo Hera per il Distretto di Cesena, ha sottolineato l’approccio virtuoso dell’iniziativa, capace di “coniugare sostenibilità ambientale e solidarietà”, e ha ricordato le altre campagne parallele portate avanti con Last Minute Market, come CiboAmico e Cambia il Finale.

Matteo Guidi, di Last Minute Market, ha infine dichiarato: “FarmacoAmico nel Cesenate dimostra come la collaborazione tra farmacie, terzo settore e cittadini possa generare un impatto concreto sul piano sociale e ambientale”.

L’elenco completo dei punti di raccolta è disponibile sul sito di Hera, nella sezione dedicata al progetto FarmacoAmico.