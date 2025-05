Savignano sul Rubicone, festa di fine anno scolastico al Parco Nenni: sabato 31 maggio giochi e divertimento per i bambini

Domani, sabato 31 maggio, torna la tradizionale festa di fine anno scolastico al Parco Nenni, evento che inaugura il calendario della Dolce Estate 2025 di Savignano sul Rubicone.

Organizzata dalla Consulta del quartiere Rio Salto-Castelvecchio, la festa si terrà nel parco di via Caduti sul lavoro a partire dalle ore 16:00. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è dedicata in particolare ai bambini – residenti e non nel quartiere – e ai loro genitori, con l’obiettivo di trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna del gioco e della socialità, celebrando la conclusione dell’anno scolastico.

Il programma prevede attività ludiche, truccabimbi e una merenda per tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Assunta al numero 347 1038346. Eventuali variazioni del programma saranno comunicate attraverso le pagine Facebook e Instagram di SavignanoViva.

La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.