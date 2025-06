Savignano sul Rubicone. Firmato l’accordo di programma Pru 2 per la riqualificazione urbana di Valle Ferrovia

FIRMATO L’ACCORDO DI PROGRAMMA PRU 2

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VALLE FERROVIA

OPERE PER 4 MILIONI DI EURO

Savignano sul Rubicone (Fc), 25 giugno 2025 – A partire da oggi, mercoledì 25 giugno, con la firma dell’Accordo di programma per la riqualificazione urbana (Pru2), il quartiere Valle Ferrovia si affaccia ad una stagione di rinnovamento e fioritura.

L’accordo è stato sottoscritto nella sala Giunta del Palazzo municipale dal sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, dal presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, dalla presidente dell’Unione Rubicone e Mare Tania Bocchini e da Giorgio Pulazza, legale rappresentante di Gruppo Ritmo Srl, soggetto attuatore (foto). Erano presenti inoltre la vicesindaca di Savignano sul Rubicone Stefania Morara, la responsabile del settore Lavori pubblici Carlotta Fellini, Roberto Pazzini, funzionario del settore Edilizia diretto da Paolo Meluzzi, e la responsabile del settore Urbanistica dell’Unione Rubicone e Mare Eva Cerri.

L’accordo comprende opere pubbliche per un valore di oltre quattro milioni di euro. Tra queste, la rifunzionalizzazione della Caserma dei Carabinieri (500 mila euro), lavori di ampliamento e miglioramento del parco di Valle Ferrovia (790 mila), con particolare riguardo alla gestione dell’equilibrio idraulico, e opere per il quartiere che accoglierà strutture residenziali che completano la possibilità di lottizzazione di cui 12 di edilizia residenziale, una nuova piazza con una sala di quartiere e un nuovo campo da calcio che, con annessi spogliatoi andrà a sostituire l’attuale non più adeguato alle richieste delle associazioni sportive che vi fanno riferimento. Fanno parte delle opere pubbliche previste anche l’allestimento di barriere a acustiche a protezione degli edifici prospicienti la ferrovia che verranno così schermate dai rumori collegati al passaggio dei treni e la cessione di una casa colonica con le annesse aree di pertinenza per 190.570 euro.

I primi interventi a vedere la luce saranno quelli relativi al parco e la realizzazione del campo sportivo.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a raggiungere questo obiettivo fondamentale per la nostra città qual è la sottoscrizione dell’accordo per il Pru 2 – afferma la vicesindaca Stefania Morara -. In particolare ringraziamo i settori Lavori pubblici e Edilizia privata del nostro Comune, il settore Urbanistica dell’Unione Rubicone e Mare e il settore Edilizia e Pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-Cesena guidato da Alessandro Costa”.

“Questo importante risultato – commenta il sindaco Nicola Dellapasqua – arriva grazie alla determinazione con la quale l’Amministrazione Comunale guidata dal mi predecessore Filippo Giovannini aveva messo in campo il lungo iter per poter intervenire in luogo dei privati e affidare i lavori di riqualificazione urbana del quartiere e poi all’altrettanta forte determinazione con cui questa Amministrazione ha ripreso in mano e condotto a termine le procedure. Un risultato di squadra che mi rende orgoglioso, siamo solo all’inizio. Ora cominceranno i lavori che ci vedranno vigilare con pari perizia e impegno”.

QUARTIERE VALLE FERROVIA – AREA PRU 2

L’area Pru2 – Valle Ferrovia è localizzata a nord del centro storico di Savignano sul Rubicone. Si tratta di una parte del territorio di pianura compreso tra il fiume Rubicone a ovest e il Rio Salto a est, il comune di San Mauro Pascoli a nord e la linea ferroviaria Bologna -Taranto a sud. La strada prevista dal Prg, via Giovanni Paolo II° – lungo la quale si sviluppa il comparto oggetto dei lavori – svolge il ruolo di asse di collegamento nord del comparto, mentre la linea della Ferrovia ne costituisce il confine sul lato sud. L’area è collegata alla viabilità esistente attraverso via Napoli, un tratto stradale collaudato e consegnato parzialmente all’Amministrazione comunale nel dicembre del 2011 per facilitare lo smaltimento del traffico dal quartiere storico di Valle Ferrovia in direzione Rimini-Autostrada A14. A sud-ovest il collegamento avviene tramite via Gorizia e a nord dalla rotatoria in via Giovanni Paolo II° che rappresenta il principale accesso all’area.

Comune di Savignano sul Rubicone