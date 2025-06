Savignano sul Rubicone, il Coro Davvero in concerto per beneficenza domenica 29 giugno

Un appuntamento musicale all’insegna della solidarietà attende i cittadini di Savignano sul Rubicone nella serata di domenica 29 giugno, nell’ambito della rassegna estiva La Dolce Estate. A partire dalle ore 21:00, la piazza della città accoglierà il Coro Davvero, una formazione composta da oltre 80 elementi, nata all’interno dell’Associazione Coro Davvero, sotto la direzione artistica di Silvia Branducci, affiancata da Fabio Sica e Sara Garattoni.

Il Coro Davvero proporrà per l’occasione un repertorio di musica pop e leggera, come parte del proprio tour estivo. L’esibizione sarà anche un gesto concreto di solidarietà, poiché l’eventuale somma raccolta durante la serata sarà devoluta in beneficenza: in particolare, le donazioni andranno a sostegno dell’Avis – sezione comunale di Savignano sul Rubicone e del Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi.

“Una domenica sera dedicata al canto”, sottolineano gli organizzatori, invitando caldamente la cittadinanza a partecipare e a condividere l’atmosfera di festa e generosità.

L’appuntamento rientra nel calendario de La Dolce Estate, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. Il programma è soggetto a possibili variazioni: eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali social ufficiali SavignanoViva su Facebook e Instagram.