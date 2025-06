Savignano sul Rubicone: il Quartiere Cesare si accende con magia, musica e convivialità

Domani, venerdì 13 giugno il Quartiere Cesare si prepara a vivere una serata all’insegna della festa, della magia e della condivisione, nell’ambito del cartellone estivo “La Dolce Estate di Savignano sul Rubicone”.

Il programma prevede un doppio appuntamento gratuito e aperto a tutte le famiglie.

Si parte alle 19:00 in piazza Falcone con “Cesare in festa”: una cena conviviale seguita, dalle 21:00, da spettacoli di artisti di strada, musica e una rinfrescante cocomerata. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 14 giugno.

Alle 21:15 toccherà ai più piccoli godersi uno spettacolo tutto per loro con il Fiollo Magic Show, il sorprendente show del Mago Fiollo, ospite speciale nell’ambito della rassegna Quartieri Animati.

L’evento rientra nel programma della Dolce Estate, promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone con il sostegno di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

Il calendario della rassegna potrebbe subire variazioni: per restare aggiornati è possibile seguire le pagine social ufficiali SavignanoViva su Facebook e Instagram.

Una serata all’insegna del sorriso, della comunità e dell’estate più dolce.