Savignano sul Rubicone, in arrivo oltre 700 mila euro dal PNRR per nuovi posti nido: approvato il programma Pru2 da 4 milioni

Con l’approvazione dell’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027, il Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone ha dato il via libera a un significativo pacchetto di investimenti, tra cui spiccano oltre 700 mila euro di fondi PNRR destinati alla realizzazione di 36 nuovi posti di asilo nido.

I fondi provengono dal “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU. Due gli interventi principali: il primo riguarda la scuola primaria “Ilario Fioravanti” di via Morgagni, nel quartiere Rio Salto, dove con 300 mila euro verrà attivata una nuova sezione di nido per 15 bambini. L’edificio sarà oggetto di interventi di riqualificazione architettonica, adeguamento impiantistico, abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di spazi funzionali come area pasti, servizi e giardino esclusivo.

Il secondo intervento, del valore di 420 mila euro, interesserà la scuola dell’infanzia di via Togliatti, nel quartiere Cesare, dove sarà creata una sezione nido con capacità di accoglienza per 21 bambini. Anche in questo caso, è prevista la riconfigurazione degli spazi per mantenere attive quattro sezioni di scuola materna, oltre agli ambienti comuni e alle aree gioco.

Oltre al potenziamento dell’offerta educativa per la prima infanzia, la variazione di bilancio approvata finanzia la stagione estiva di eventi culturali, musicali, teatrali, cinematografici e fotografici, con uno stanziamento complessivo di 300 mila euro.

Altro punto centrale della seduta è stato l’ok all’accordo di programma Pru2 per la riqualificazione del quartiere Valle Ferrovia, che prevede opere pubbliche per oltre 4 milioni di euro. Tra i principali interventi: la rifunzionalizzazione della Caserma dei Carabinieri (500 mila euro), nuovi lavori al parco di Valle Ferrovia per quasi 800 mila euro (con particolare attenzione alla gestione idraulica), oltre a strutture residenziali per più di 150 appartamenti, una nuova piazza con sala di quartiere e campo da calcio.

“Il nostro obiettivo è attivare un asilo nido in ogni plesso scolastico del Comune – ha dichiarato il sindaco Nicola Dellapasqua –. È una strategia concreta per sostenere le famiglie savignanesi. Inoltre, con l’approvazione del Pru2, si cura una ferita storica del quartiere Valle Ferrovia. Questo risultato è frutto del lavoro corale di più amministrazioni, a partire dal compianto Sergio Gridelli, ideatore dell’accordo, passando per il mio predecessore Filippo Giovannini, fino alla vicesindaca Stefania Morara e agli uffici comunali. È un traguardo di tutti e per tutti”.

L’intervento conferma l’impegno dell’amministrazione per uno sviluppo urbano sostenibile, inclusivo e a misura di famiglia.