Savignano sul Rubicone, incontro pubblico con l’Arma sulla sicurezza e la prevenzione delle truffe

Un incontro pubblico dedicato alla sicurezza e alla prevenzione delle truffe, con un focus speciale sulla protezione degli anziani, è in programma giovedì 10 aprile, alle 20:30, presso la canonica della pieve di San Giovanni. L’incontro è organizzato dalla Consulta del Quartiere San Giovanni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Arma dei Carabinieri.

Sicurezza e prevenzione delle truffe: temi centrali dell’incontro

L’incontro si concentrerà su due temi di particolare rilevanza per la comunità: la sicurezza pubblica e la prevenzione delle truffe, in particolare quelle ai danni della popolazione anziana. I cittadini avranno l’opportunità di ricevere informazioni utili su come proteggere se stessi e i propri beni da potenziali truffatori.

Parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni locali

Interverranno il luogotenente Salvatore Pagano, comandante della stazione dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone, e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Sarà un’occasione preziosa per dialogare direttamente con le autorità locali, porre domande e ricevere consigli pratici sulla sicurezza, in un contesto di vicinanza e collaborazione con la comunità.

Un’opportunità di informazione e confronto diretto

Gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e le Consulte di Quartiere, sono pensati per avvicinare i cittadini alle forze dell’ordine e fornire loro strumenti utili per prevenire il crimine. La partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, con la presenza del Comandante, rappresenta una risorsa importante per chi desidera avere maggiori informazioni e indicazioni su come affrontare le problematiche legate alla sicurezza e alla protezione della propria persona e dei propri beni.

Un invito ai residenti del quartiere San Giovanni

Tutti i residenti del quartiere San Giovanni sono invitati a partecipare a questo incontro gratuito e aperto al pubblico, che si preannuncia come un’opportunità importante per rafforzare la comunità e incrementare la consapevolezza sulla sicurezza quotidiana.

Conclusioni: un impegno a favore della comunità

Questo incontro rappresenta un importante passo verso una maggiore sicurezza per i cittadini di Savignano sul Rubicone, con particolare attenzione alla protezione dei più vulnerabili, come gli anziani. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle truffe e a costruire un dialogo costruttivo tra cittadini e forze dell’ordine, contribuendo a una comunità più sicura e consapevole.