Savignano sul Rubicone: la Maraffa si gioca in piazza con la prima edizione del grande torneo estivo

La Dolce Estate di Savignano sul Rubicone si accende con un evento tutto speciale dedicato alla tradizionale “maraffa”. Domani, venerdì 6 giugno, piazza Borghesi ospiterà la prima edizione di un grande torneo di maraffa, che vedrà sfidarsi ben 64 coppie di giocatori per aggiudicarsi premi gastronomici di valore.

Il torneo, che prenderà il via alle ore 20, promette serate di divertimento e sano agonismo, con un Girone dei Perdenti pensato per offrire a tutti la possibilità di giocare fino alla fine. In palio ci sono premi per le prime otto coppie classificate, con un primo premio particolarmente appetitoso del valore di 500 euro.

L’iniziativa, promossa dal Circolino di Bulgarnò, si inserisce nel ricco calendario della Dolce Estate, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Savignano sul Rubicone con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley. In caso di maltempo, il torneo sarà spostato sotto i portici del bar Galleria, garantendo così lo svolgimento dell’evento in ogni condizione atmosferica.

Gli interessati possono iscriversi contattando il numero 348 2998412. Per aggiornamenti e variazioni sul programma della Dolce Estate è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram di SavignanoViva.

Un’occasione imperdibile per riscoprire un gioco popolare che unisce tradizione, socialità e competizione all’aperto, immersi nell’atmosfera calda e vivace dell’estate romagnola.