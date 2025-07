Savignano sul Rubicone, lunedì 21 luglio in piazza Borghesi omaggio a De André con “Le lingue in Fabrizio De André”

Prosegue il viaggio culturale della Dolce Estate savignanese con un appuntamento speciale dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani. Lunedì 21 luglio, alle ore 21.15 in piazza Borghesi, va in scena “Le lingue in Fabrizio De André”, serata di musica e narrazione a cura dell’associazione Rapsodia.

L’evento, inserito nel ciclo Racconti in musica, vedrà protagonisti gli Artenovecento e Emiliano Visconti, impegnati a guidare il pubblico in un percorso affascinante tra suoni, dialetti e lingue che hanno attraversato l’opera di De André, dando voce a una poetica musicale che ha saputo oltrepassare i confini della semplice canzone.

«Un viaggio nei suoni delle varie lingue di cui Fabrizio De André si è servito per dare più “musica” – e musicalità – alle sue canzoni», spiegano da Rapsodia, introducendo un racconto che si snoda attraverso aneddoti biografici e suggestioni letterarie. L’approfondimento linguistico sarà curato da Emiliano Visconti, mentre gli Artenovecento reinterpreteranno alcuni brani del cantautore in una scaletta che sarà una sorpresa per il pubblico.

L’iniziativa rientra nella rassegna estiva La Dolce Estate, promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone con il supporto di VisitRomagna – Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

Il programma potrebbe subire variazioni: aggiornamenti disponibili sulle pagine social SavignanoViva su Facebook e Instagram.