Savignano sul Rubicone: palestra e scuola insieme per promuovere salute e sport tra i giovani studenti

Parte un’attività sportiva gratuita dedicata agli alunni dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone, frutto della collaborazione tra Comune, scuola e la palestra Rubicon Valley CrossFit. Il progetto è rivolto soprattutto ai bambini della scuola primaria, dai 6 ai 10 anni, che al termine dell’anno scolastico potranno proseguire l’esperienza presso il centro estivo.

Le lezioni si terranno nel nuovo box di crossfit di via Montilgallo, recentemente aperto dal trainer Andrea Celli, già titolare di The Box Training. Oltre al crossfit, nella struttura si svolgono corsi di funzionale, pilates, body armor e hyrox. Gli studenti potranno imparare, in modo ludico, gli schemi motori di base del crossfit, guidati da istruttori laureati e certificati, tra cui lo stesso Celli, Enea Gobbi e Alberto Conti.

In autunno, con la ripresa scolastica, le classi quarte della primaria avranno l’opportunità di iniziare un percorso motorio completo presso Rubicon Valley CrossFit.

«È una grande soddisfazione vedere questo progetto realizzarsi – commenta Andrea Celli –. Trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività fisica è la nostra missione. L’attività fisica è vita, salute e benessere psicofisico».

La dirigente scolastica Catia Valzania sottolinea come l’iniziativa si inserisca nel Piano Scuola Estate, un’opportunità per gli alunni di beneficiare di uno spazio attrezzato gestito da professionisti. «Lo sport aiuta a combattere la sedentarietà e rivitalizza la sfera emotiva dei bambini, permettendo loro di sperimentare potenzialità e superare insicurezze».

L’assessore allo Sport e ai Servizi educativi, Alessio Tomei, ricorda che «lo sport è uno strumento di prevenzione fisica, emotiva e sociale, che promuove valori come rispetto, collaborazione e resilienza. Promuoviamo iniziative che coniugano educazione, salute e divertimento in ambienti stimolanti come Rubicon Valley».

Alla presentazione, tra gli altri, erano presenti la dirigente scolastica Catia Valzania, l’assessore Alessio Tomei, il titolare di Rubicon Valley CrossFit Andrea Celli, e vari docenti e collaboratori della scuola.