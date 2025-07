Savignano sul Rubicone. Piadiniamo 2025, farina, acqua, sale e allegria

18 – 20 LUGLIO 2025

CENTRO STORICO SAVIGNANO SUL RUBICONE

OSPITE SPECIALE FRANCO BERRINO, IL MEDICO DELLA LUNGA VITA

LE RICETTE DAI SOCIAL CON MARTINA BAIARDI

MARAFFA IN PIAZZA, TORNEO DI MARAFFONE IN CORSO PERTICARI

Savignano sul Rubicone (Fc), 15 luglio 2025 – La nostalgia del passato, farina, acqua, sale e strutto: è così che è nata “Piadiniamo” che torna dal 18 al 20 luglio 2025, a Savignano sul Rubicone. Tre serate nel centro storico cittadino per la più grande sagra della piadina in Romagna. Al centro un percorso di degustazione con proposte dai migliori chioschi del territorio, e un programma di incontri, mostre, spettacoli dal vivo e musica, come tappe di un viaggio nel tempo alla riscoperta della Romagna di una volta.

OSPITE SPECIALE FRANCO BERRINO

Una vera e propria festa dedicata al pane di Romagna, che nella sua semplicità è ben rappresentato dal dottor Franco Berrino, straordinario ospite dell’edizione 2025 che venerdì 18 luglio alle 21 al Cinema Teatro Moderno aprirà Piadiniamo 2025. Il medico della longevità, fino al 2015 in forza all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, oggi presidente della fondazione La grande via, parlerà della riscoperta dei grani antichi.



LA MARAFFA IN PIAZZA E LA PIADINA DELLA NONNA

Tra le novità in programma la “Maraffa in piazza”, torneo di maraffone, venerdì 18 luglio lungo Corso Perticari, con premi e Girone dei perdenti (iscrizioni entro il 17 luglio al numero 348 2998413) e la presenza di Fabiola Crudeli autrice del libro “La piadina della nonna”, traduzione in inglese di Kim B. Clark e illustrazioni di Alessandra Placucci (Il Ponte Vecchio, 2025).

CHIOSCHI E INFLUENCER

Quello con il dottor Franco Berrino è soltanto il primo di una serie di appuntamenti che arricchiscono l’edizione 2025. Al centro i chioschi il Castello di Albereto (Montescudo di Rimini), Gradisca (Longiano), I sapori di una volta (Santarcangelo), Dalla Quinta (Santarcangelo), Soul Pida (Cervia), Piadineria Rosticceria del Corso (Savignano sul Rubicone), Amelie Gluten free (Sant’Angelo di Gatteo), Avis e Aido di Savignano sul Rubicone, Iper Piadineria (Savignano sul Rubicone) e il chiosco di Marti, che proporrà ricette dal mondo social insieme a quattro tra gli influencer gastronomici più noti, coordinati dalla trainer esperta in benessere e nutrizione Martina Baiardi. Con lei ci saranno Emanuele Ferrari, Riccardo Barbazza e Luca Di Palo, in arte Di Pazza, e Azzuchef (Azzurra Gasperini).

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Al centro della piazza Borghesi torneranno le sedute per la degustazione a cielo aperto. Non mancheranno i trattori d’epoca a cura di Menghi Alvaro e figli in piazza Faberi, le auto d’epoca di Stefano Ruscelli e Team Romagna Vintage Cars, le biciclette d’epoca di Loris Migani, i Giochi di una volta e la mostra sui vecchi mestieri di Fiorenzo Montalti. In piazza Borghesi all’officina a cielo aperto dei Maestri fabbri diretti da Davide Caprili si potrà assistere alla lavorazione in diretta del ferro battuto mentre da Montetiffi a Savignano sul Rubicone i maestri delle teglie produrranno sul momento i tradizionali dischi di terracotta. Saranno attivi inoltre i Laboratori creativi di piadina e biscotti sia per piccoli che per grandi. Anche la biblioteca gastronomica del Rubicone sarà aperta presso l’Ossteria! in corso Vendemini 30/d con ingresso libero dalle 18 alle 23 mentre presso la fototeca comunale “Marco Pesaresi”, in corso Vendemini 57, sarà visibile la mostra Tagliata dall’acque la terra, fotografie che documentano l’alluvione del maggio 2023. Ingresso libero, aperta dalle 20 alle 23.



INAUGURAZIONE E SHOW

L’inaugurazione si terrà venerdì 18 luglio alle 19 con la sfilata e lo spettacolo del gruppo Gruppo Folk “alla Casadei” di Bruno Malpassi.

Durante la tre giorni si esibiranno il Gruppo folkloristico Canterini e Danzerini Romagnoli, Turibio Baruzzi di Imola, Uva grisa di Bellaria, La Carampana di Faenza, Tacosinti con musica popolare romagnola e contaminazioni balcaniche, Tiziano Paganelli con il duo Barrique, Andrea Missiroli con violino e fisarmonica, i Kissene Folk.