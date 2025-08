Savignano sul Rubicone, scontro frontale tra Apecar e Golf: anziano grave al Bufalini dopo l’amputazione dell’arto sul posto

Un pomeriggio tragico, quello di ieri, lunedì 4 agosto, in via Pietà. L’asfalto di una tranquilla strada di Savignano si è trasformato in teatro di un drammatico incidente stradale, culminato in un intervento medico d’urgenza al limite dell’immaginabile: l’amputazione immediata di un arto a un uomo di 80 anni, direttamente sul luogo dello schianto.

Erano circa le 14 quando un’Apecar condotta dall’anziano si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf guidata da un trentunenne del posto. La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente dell’Apecar dalle lamiere contorte. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno deciso per un’amputazione immediata e lo hanno intubato prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove lotta per la vita.

Il giovane alla guida della Golf è stato anch’egli portato in ospedale, ma le sue ferite sono risultate meno gravi. La via Pietà è rimasta chiusa per ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, coordinati dalla Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Savignano per gestire la viabilità.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti, che attendono gli esiti degli esami tossicologici – alcol e droga – a cui sono stati sottoposti entrambi i conducenti. Il pubblico ministero, già informato, ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti.

La comunità locale, scossa dalla notizia, si interroga sulle cause del terribile incidente, mentre l’anziano ferito resta ricoverato in prognosi riservata.