Savignano sul Rubicone, torna venerdì 29 agosto “Il Compitum delle vacanze” con visite guidate e concerto di musica sacra

La rassegna estiva La Dolce Estate propone venerdì 29 agosto una nuova serata dedicata al patrimonio storico e culturale della frazione di San Giovanni in Compito. L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Koiné e la Scuola comunale di musica “Secondo Casadei”, prenderà il via alle 20:30 con una visita guidata alla Pieve romanica, celebre esempio di architettura sacra locale.

Dalle 21:15, la serata proseguirà con un concerto di musica sacra, che vedrà esibirsi tre cori: il Coro adulti della scuola comunale di musica, il Coro “Magnificat” di Santarcangelo e il Coro “Malatesta da Verucchio”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa fa parte del progetto “Compitum delle vacanze”, che valorizza i luoghi simbolo della frazione, tra visite guidate in notturna, momenti musicali e momenti conviviali. Lo scorso 25 luglio l’appuntamento aveva riguardato il Museo archeologico, mentre ora l’attenzione si concentra sulla Pieve romanica, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce arte, storia e tradizione.