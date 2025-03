Savignano. Torna il gruppo di lettura con una serata su Fiore di Roccia. Nuovo box per restituione libri h24

Savignano sul Rubicone (Fc), 29 marzo 2025 – Lettura che passione! Per i bookaddicted c’è una data da segnare in agenda ed è quella di martedì 1° aprile con il Gruppo di lettura.

L’appuntamento è alla biblioteca comunale alle 20,30. All’ordine del giorno ci sarà la possibilità di esprimere e condividere idee,pensieri e spunti di riflessione partendo dal libro “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti. L’entrata è libera,il gruppo è aperto a tutti ed è possibile partecipare anche senza aver letto il libro.

Per i lettori seriali inoltre, la biblioteca ha messo a disposizione un nuovo servizio. Si tratta del box esterno per la restituzione 24h24dei libri presi in prestito. Il box è stato installato in Corso Vendemini, a fianco dell’ingresso(vedi foto) e permette la restituzione dei volumi in qualsiasi ora della giornata,a prescindere dagli orari di apertura della biblioteca.