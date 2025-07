Scacciano, sabato 19 luglio torna la Cristoteca: musica, ballo e riflessione per i ragazzi più giovani

Sabato 19 luglio torna a Scacciano la Cristoteca, l’evento dedicato ai ragazzi delle scuole medie (e non solo) che unisce musica, socialità e spiritualità. A presentare l’iniziativa è don Francesco Fronzoni, parroco di San Clemente e Sant’Andrea in Casale, che racconta: “La Cristoteca nasce nella zona pastorale Sandra Sabattini nel 2024, utilizzando i locali della Parrocchia Madre del Bell’Amore a Misano, per poi spostarsi nella versione estiva a Scacciano.”

L’appuntamento è pensato come uno spazio sano e sicuro dove i giovani possono divertirsi, ascoltando musica e ballando insieme, ma anche vivendo momenti di riflessione e spiritualità. “È uno spazio sano dove i ragazzi delle medie possono divertirsi ballando e socializzando – spiega don Francesco – all’interno della serata c’è sempre un momento di riflessione o una testimonianza, così come la possibilità di confessarsi o fare due chiacchiere con un sacerdote.”

Alla consolle ci sarà DJ Rouji, pronto a far ballare tutti i partecipanti, dai più giovani ai più grandi. L’evento si conferma come un’occasione speciale per vivere un sabato sera alternativo, dove musica e fede si incontrano nel segno della condivisione e della gioia.