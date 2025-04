Scambio culturale tra Rimini e la città gemellata Saint-Maur-des-Fossés

“Avete il mare davanti a voi… come fate a concentrarvi a scuola?”. Con questa battuta una delle studentesse francese ha aperto il suo intervento nell’aula del Consiglio comunale, dove oggi si è svolta la cerimonia conclusiva del progetto di scambio culturale tra la città romagnola e Saint-Maur-des-Fossés, il Comune francese gemellato con Rimini.

A parlare sono stati i veri protagonisti dell’esperienza, ovvero le alunne e gli alunni della classe 3°B dell’Istituto Marco Polo e i loro coetanei francesi. Accanto a loro, anche gli insegnanti, la Presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi e il Sindaco Jamil Sadegholvaad che ha ricordato come “questi scambi lasciano ricordi indelebili che rimangono per tutta la vita”.

Il progetto di gemellaggio tra Rimini e Saint-Maur-des-Fossés affonda le sue radici in un’amicizia istituzionale consolidata nel tempo, al fine di dare vita a iniziative e opportunità formative e di viaggio come queste.

Il progetto ha visto una prima fase a febbraio, quando i ragazzi riminesi si sono recati in Francia dove, ospitati dalle rispettive famiglie, hanno avuto l’occasione di frequentare il liceo locale e visitare Parigi. In questi giorni, invece, è stata la volta dei francesi. Qui le ragazze e i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un sistema scolastico diverso, ‘toccare con mano’ le tradizioni e conoscere i principali luoghi del territorio, come l’Arco d’Augusto, Piazza Malatesta, il Borgo San Giuliano e il Ponte di Tiberio.

“Pensavo che Rimini fosse solo una città di mare, invece ho trovato tanta cultura. Il Teatro Galli mi ha lasciata senza parole e l’accoglienza è stata meravigliosa”, ha detto un’altra ragazza francese.

