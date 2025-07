Sciame ‘aggressivo’ di zanzare a Ravenna, trattamenti extra

Uno sciame particolarmente aggressivo di zanzare è stato osservato negli ultimi giorni a Ravenna, dove proseguono i trattamenti disposti dal Comune, dal centro al forese ai lidi.

“Lo sciame aggressivo che si è manifestato nei giorni scorsi – dice l’assessore al Verde pubblico Giancarlo Schiano – perderà forza al termine di questa settimana grazie ai trattamenti adulticidi extra che sono stati effettuati e intensificati anche nelle ore notturne, così come autorizzati dalla Regione, e che si concluderanno giovedì prossimo.

La causa di tali sciami aggressivi è stata determinata dalle recenti piogge, in particolare quelle del 16 giugno scorso quando circa 100 millimetri sono caduti in una intera giornata, favorendo la proliferazione in pozze d’acqua naturali”.

Ansa