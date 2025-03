Sciopero 17 novembre, dai treni alla sanità: ecco i settori coinvolti

TRASPORTI. Nel trasporto ferroviario stop per il personale viaggiante ed addetto alla circolazione dei treni dalle 00.01 alle 20.59 del 17 novembre. Vengono garantite le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 e i treni garantiti, comunicati dalle Società come servizi minimi.

Nel trasporto pubblico locale: stop per l’intera prestazione lavorativa degli addetti all’esercizio di autobus, tram e metropolitane nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale per tre ore nella mattina e tre ore nel pomeriggio.

Taxi: dalle 00.01 alle 24 astensione della prestazione o di parte di essa. Analoga protesta sarà raccolta dall’autonoleggio con conducente e senza, e dai trasporti funebri.

Trasporto marittimo: navi e traghetti con ritardi in partenza di 24 ore (ad esclusione di linee e servizi essenziali).

Autostrade: Scioperano dalle 00.01 alle 24 per un’intera prestazione lavorativa o di parte di essa gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (verranno garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale),

Trasporto merci: il trasporto merci e la logistica e i porti (vengono garantiti i trasporti di beni e prodotti essenziali), si asterranno analogamente in tutto o in parte dalle 00.01 alle 24 del 17

AZIENDE TRASPORTI ESCLUSE: Sono escluse dall’adesione allo sciopero alcune aziende in alcuni settori ed in alcuni territori per la concomitanza con scioperi già proclamati precedentemente alla proclamazione dello sciopero generale come nel trasporto ferroviario Trenord in Lombardia e Trenitalia in Piemonte e tutte le attività in appalto delle ferrovie e nel trasporto pubblico locale le aziende Atm della provincia di Milano, Tper di Bologna e Anm di Napoli.

VIGILI DEL FUOCO. Per i Vigili del fuoco l’astensione è stata portata da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13 .

SCUOLA: in sciopero per l’intera giornata di lavoro anche le scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università e la ricerca. Ad aderire anche la rete degli studenti.

PUBBLICO IMPIEGO: sciopero di 8 ore anche per le funzioni centrali dello Stato. Incroceranno le braccia quindi i lavoratori aderenti a Cgil e Uil degli enti locali e della sanità. Stop anche per i lavoratori di Poste e degli uffici postali.