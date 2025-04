Sciopero nazionale dei treni il 6 e 7 luglio, stop di 24 ore per Fs e Trenord: cosa sapere

Dalle 21 di sabato 6 luglio fino alle 21 di domenica 7 luglio è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord. Il servizio potrebbe subire modifiche anche prima e dopo l’agitazione

Il primo weekend di luglio si prospetta all’insegna dell’incertezza per chi aveva programmato di spostarsi con i treni. Dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7 luglio è stato infatti indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord. Si tratta del quarto sciopero dei treni del 2024, proclamato, come comunicato da Fs in una nota , da alcune sigle sindacali autonome.

Non sono previste fasce di garanzia

Trattandosi di un fine settimana, non sono previste fasce di garanzia, generalmente garantite solo nei giorni feriali per consentire lo spostamento dei pendolari. Lo stop di 24 ore, che riguarderà il personale sia dei treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, che di treni regionali e bus di Fs Italiane, Italo e Trenord, sicuramente comporterà disagi a turisti e viaggiatori, ma anche ai fuorisede che tentano in questi primi giorni di luglio di rientrare nei loro luoghi di origine. Come sottolineato da Trenitalia in una nota, l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I treni che si troveranno in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti alla meta. I clienti di Fs possono informarsi su collegamenti e servizi attraverso l’app e il sito di Trenitalia, il portale di Trenitalia Tper, il numero verde gratuito 800892021 e le biglietterie fisiche del gruppo.

Prevista la possibilità di rimborso

I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso. La domanda può essere presentata fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle 23.59 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. “In alternativa – dicono da Trenitalia – possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti”.

Skytg24