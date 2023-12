Sconfitta in casa per l’Italservice Pesaro: Mantova vince 5-2 al PalaMegabox”

La serie di successi dell’Italservice Pesaro si è interrotta bruscamente in casa contro il Mantova, con un risultato finale di 5 a 2 al PalaMegabox. Dopo cinque partite positive, i biancorossi di casa hanno subito una sconfitta a causa di una difesa cedevole nella prima parte del match, permettendo al Mantova di segnare con facilità.

Nonostante un finale di tempo combattivo, l’Italservice non è riuscita a ribaltare il risultato. La partita si è accesa nei primi 10 minuti con Jesulito del Mantova, che ha segnato due gol in rapidissima successione. Pesaro ha risposto con un gol di Tonidandel, ma nel secondo tempo, Mantova ha consolidato il suo vantaggio con altre due reti decisive. Anche l’inserimento del portiere di movimento da parte del mister Scarpitti non è bastato. Un gol di Mascherona per il Mantova e uno di Schiochet per il Pesaro hanno concluso il match, con il Mantova che ha portato a casa una vittoria significativa.

Le formazioni sono state: per l’Italservice Pesaro, Luberto, Tonidandel, Canal e altri, guidati dall’allenatore Scarpitti; per il Mantova, Ricordi, Jesulito, Misael, guidati dall’allenatore Milella. I marcatori del match sono stati Jesulito, Tonidandel, Cabeca, Salas, Mascherona e Schiochet.”