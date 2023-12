Atto dovuto in ragione dell’imminente consulenza tecnica

Un macchinista è stato indagato dalla Procura di Ravenna per il disastro ferroviario colposo che ha coinvolto due treni a Faenza lunedì sera. L’uomo, residente in provincia di Venezia e di 44 anni, è stato avvisato in ottemperanza alle procedure per la consulenza tecnica che verrà presto avviata per determinare le cause dell’incidente.