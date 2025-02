E’ di almeno 60 feriti il bilancio di uno scontro tra due treni del servizio urbano di Buenos Aires, in Argentina. Secondo quanto riporta El Clarin, almeno la metà delle persone rimaste coinvolte nell’incidente – avvenuto verso le 10.30 ora locale, nei pressi della stazione del quartiere di Palermo – sono state ricoverate in ospedale. A scontrarsi è stato un treno passeggeri con un treno fermo per lavori di manutenzione.

AdnKronos