Due scosse di terremoto questa mattina nel Parmense.

La prima, di magnitudo 3.4, è avvenuta poco dopo le 10 con epicentro a cinque chilometri da Sala Baganza, localizzata dalla sala sismica Ingv-Roma a una profondità di 44 chilometri.

La seconda, intorno alle 11.30, a un chilometro da Sala Baganza e di magnitudo 3.5. Profondità 46 chilometri.

Paura ma nessun danno al momento. Qualcuno è sceso in strada spaventato nella zona dell’epicentro, ma per ora non c’è alcuna segnalazione di problemi.

Ansa