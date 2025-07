Scuderia San Marino. A Roma Pasini e Darderi si distinguono al Trofeo Lancia, a podio anche Drudi e Cunsolo

Il Rally Roma Capitale porta bene alla Scuderia San Marino e ai suoi portacolori, che rientrano con buoni risultati. Dal Trofeo Lancia di categoria Junior Valentina Pasini, alle note di Nicolò Ardizzone, è prima in Gara 1 e seconda in Gara 2; nella stessa manifestazione, categoria Master, Daiana Darderi ha navigato Giorgio Cogni e l’equipaggio ha ottenuto un terzo posto nella prima manche e il secondo in Gara 2.

Ottime prestazioni anche dalla pista. Mattia Drudi termina al secondo posto alla 25h di Spa dell’European Fun Cup, mentre Francesco Cunsolo, impegnato nel campionato FX Formula 4 a Imola, sale sul podio in Gara 2 con il terzo posto mentre in Gara 1 un contatto lo costringe al ritiro.

Scuderia San Marino