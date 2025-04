Scuderia San Marino. Bizzocchi secondo assoluto al Rally della Marca, nel weekend del Bianco Azzurro spazio anche al Piemonte e gare su pista

La Scuderia San Marino non si ferma e parallelamente all’organizzazione del Rally Bianco Azzurro tiene monitorati anche i risultati e gli appuntamenti dei suoi piloti iscritti nella gare di kart, pista e rally in Italia e non solo.

Lo scorso weekend ha segnato l’inizio del Campionato Rotax Max Challenge di kart: a Jesolo per Giacomo Marchioro è arrivato un quinto posto nella categoria Senior, Nicolas Tagliaferri conclude al decimo posto al debutto nella classe Junior e Alessandro Pedini Amati ha concluso al settimo posto di categoria Dd2.

Nello stesso fine settimana si è corso anche il 41° Rally della Marca, nel quale per Massimo Bizzocchi, insieme al pilota Giuseppe Testa, è arrivato il secondo posto assoluto; salgono sul gradino più alto del podio Lorenzo Grani e Samanta Grossi, primi di Rally4 e quattordicesimi assoluti.

Si diceva non solo Bianco Azzurro, poiché alcuni iscritti della Scuderia San Marino saranno impegnati contemporaneamente al Rally della Regione Piemonte. Jacopo Bergamin sarà navigato da Carola Villati, mentre Giacomo Marchioro – dopo la gara su kart – si ritroverà al volante con Daniele Conti. Le navigatrici Daiana Darderi e Valentina Pasini affiancheranno Giorgio Cogni e Giovanni Battista Dello Russo.

Nello storico appuntamento in Sardegna con il Rally Storico Costa Smeralda al quale parteciperà il navigatore Mirco Gabrielli, alle note di Sergio Galletti.

Riparte anche la stagione della pista dove il circuito del Paul Ricard ospiterà il Fanatec GT World Challenge con protagonista Mattia Drudi, la tappa del GT4 European Series con Paolo e Davide Meloni e il Lamborghini Super Trofeo Europa con Luciano e Donovan Privitelio.