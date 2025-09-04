Scuderia San Marino. Dal Piancavallo a podio gli equipaggi Ardizzone-Pasini e Grani-Grossi

Al Rally Piancavallo sono arrivate tante soddisfazioni per i piloti della Scuderia San Marino, tra questi da segnalare la vittoria di classe Rally4 per Nicolò Ardizzone, che ha trionfato anche nella categoria U25, e la navigatrice Valentina Pasini a bordo della Lancia Ypsilon Rally4 HF preparata dal team Gass Racing. Per l’equipaggio italo-sammarinese è arrivato anche il nono posto nella classifica finale assoluta. Al dodicesimo posto assoluto la Peugeot 208 di Lorenzo Grani e Samanta Grossi, che seguono sul podio di classe Rally4 proprio Ardizzone-Pasini.

Gara sfortunata per Massimo Bizzocchi, alle note di Giuseppe Testa, e l’equipaggio interamente sammarinese formato da Giacomo Marchioro e Daniele Conti che sono stati costretti al ritiro.

Non arrivano podi dalla velocità, tanto impegnata nell’ultimo fine settimana. Il Nurburgring regala un quarto e ottavo posto di categoria LC Cup per Luciano e Donovan Privitelio nel Lamborghini Super Trofeo Europa. È stato in testa per buona parte della gara, ma alla fine ha lasciato il passo e non ha raggiunto il podio Mattia Drudi, sesta posizione finale per lui nel Fanatec GT World Challenge. Infine, Paolo e Davide Meloni che hanno chiuso la prima gara in quinta posizione e la seconda in ottava nel GT4 European Series.

Il sesto appuntamento del Campionato Rotax Max Challenge dei kart ha fatto tappa sul circuito di Sarno, dove per Alessandro Pedini Amati è arrivato il settimo posto di categoria DD2, mentre Nicolas Tagliaferri ha chiuso in ventinovesima posizione nel categoria Junior.

