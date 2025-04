Scuderia San Marino. Drudi a podio nel NLS, gioie anche dalla Coppa Romagna Slalom e il Rally di Modena

È stato un weekend con bilancio positivo per i piloti della Scuderia San Marino, che hanno ottenuto numerosi podi nelle gare alle quali hanno partecipato ma anche qualche sfortunato ritiro.

Su pista, Mattia Drudi si toglie la soddisfazione del secondo posto in Gara 2 nella serie tedesca del NLS a bordo della Aston Martin preparata dal team Walkenhorst Motorsport.

A podio anche i piloti nella Coppa Romagna Slalom, per Roberto e Riccardo Bertozzi terzo posto di classe rallyAN mentre Nicola Montagna e Selenia Micelli si classificano in seconda posizione in rallyb. La Ford Escort RS di Elia Albani e Nicolò Brigliadori sfiora il podio nella categoria STC con il quarto posto, seguito in quinta posizione da Enrico De Marini con BMW 320.

Cosimo Bombara e Pietro Bergamelli festeggiano la vittoria di classe N3 al Rally Città di Modena, valevole per il CRZ 6; nono posto assoluto per l’equipaggio formato da Nicolò Ardizzone e Valentina Pasini che salgono sul terzo gradino del podio di classe Rally4. Diego Cianfriglia e Mirko Mazzini concludono al trentottesimo posto della classifica finale assoluta. Ritiri per Jacopo Bergamin e l’equipaggio Grani-Grossi.

Scuderia San Marino