Scuderia San Marino e campionato rally storico, un binomio di qualità

Al Rally del Brunello la Scuderia San Marino è stata assoluta protagonista con risultati di prestigio nella classifica storica. Nel moderno ventiduesima posizione assoluta per Davide Bartolini e Roberto Selva, seguiti al ventiseiesimo posto da Roberto Camporese e Diego Zanotti. Più staccati Andrea Righi e Riccardo Biordi, trentasettesimi. Da segnalare purtroppo il ritiro dell’equipaggio Andrea Giacobbi – Alessandro Podeschi.

Termina il campionato italiano Rally Terra Storico con numerose soddisfazioni. Il settimo posto assoluto di Nemo Mazza e Marco Cavalli consente alla loro Ford Escort RS di chiudere al primo posto di classe 3 T-TC 1-2 2000 2RM, al terzo posto nel campionato italiano assoluto Due Ruote Motrici e al terzo del terzo raggruppamento.

“Come debutto nelle corse con zero esperienza posso dirmi molto soddisfatto e contento – ha commentato Nemo Mazza -. Molto lo devo anche al mio navigatore Marco Cavalli, con cui mi sono trovato subito bene e abbiamo deciso di disputare il campionato con una macchina di proprietà. Un ringraziamento va fatto anche a Bruno Pelliccioni e a tutto il team della Titano MotorSport, che mi sono sempre stati vicini, non mi hanno fatto mancare nulla e mi hanno riempito di insegnamenti. È stato un anno in cui mi sono divertito molto e sono contento anche di aver portato il nome di San Marino fuori dai confini e in giro per l’Italia. Per il futuro vedrò se continuare nel gruppo due o passare a una categoria superiore e magari provare qualche gara in più su asfalto”.

Decimo posto assoluto per Corrado Costa e Domenica Mularoni con la Opel Corsa GSI. Costa e Mularoni terminano la stagione con il secondo posto di classe 4 J2 N-A 1600 2RM e la quinta posizione nel quarto raggruppamento.

“È stata una gara bellissima, dal tracciato splendido e per noi resa ancora più divertente dalla lotta per prevalere nella nostra classe, non ci siamo riusciti fino alla fine ma sono comunque soddisfatto, ci riproverò prossimo anno. Ringrazio Diego e tutto il team Clacson per averci fornito una vettura perfetta e un grazie alla Titano Motorsport per aver curato la parte logistica” le considerazioni di Corrado Costa.

Nella griglia finale al quattordicesimo posto troviamo Stefano Camporesi e Pietro Rossi, che concludono l’annata con il secondo posto di classe 4 J2 N-A >2000 4RM.

Stefano e Michele Pellegrini chiudono al ventunesimo posto, seguiti a corto raggio da Loris Baldacci con Giuliano Calzolari in ventitreesima posizione. Anche nello storico da registrare sfortunatamente qualche ritiro: Pelliccioni-Gabrielli; Nicolò Fedolfi-Ceci e Alessandro Fedolfi-Bollini.

Il Rally del Brunello ha decretato la chiusura dei campionati dedicati alle auto storiche e la Scuderia San Marino può festeggiare il terzo posto finale nella classifica Coppa Scuderie.

Nel fine settimana è andato in scena anche il Trofeo Lamborghini Super Europa, giunto al quinto round. Nella categoria LC-CUP terzo posto di classe per Luciano e Donovan Privitelio, mentre nella Pro AM quarta posizione di classe per Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini.

