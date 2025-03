Scuderia San Marino. Giacomo Altoè è campione europeo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli: “Gioia immensa, grande lavoro di squadra”

Il circuito tedesco del Nürburgring sorride a Giacomo Altoè, impegnato nel sesto appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Il pilota Ferrari ha ottenuto la vittoria nella seconda giornate di gare e questo successo gli ha permesso di laurearsi campione nel Trofeo Pirelli Europe con un round di anticipo. Partito dalla pole position, Altoè ha lottato con Luca Ludwig per la prima posizione, con il secondo che poi è stato costretto al ritiro.

“Sono felicissimo per questo risultato – ha detto Altoè -, abbiamo lavorato bene con il team (Emil Frey Racing, ndr) e portare a casa il Campionato con un round di anticipo e aver perso il primo è un grande traguardo, non posso che essere contento”.

Decimo podio su dieci gare disputate e settima vittoria per Altoè, che insieme alla Ferrari 296 Challenge ha dominato il campionato: “È un risultato che ripaga tutto il duro lavoro di questi mesi – spiega Altoè -. Vincere questo campionato è molto importante anche per la carriera di un pilota, è un trofeo molto considerato all’interno del Board Ferrari ed è in grado di dare una grossa visibilità all’interno del brand. Il trionfo può aiutarmi a proseguire la mia carriera in GT3 e nel GT World Challenge, in passato molti piloti che hanno vinto questo titolo ora rappresentano altre case automobilistiche”.

Per Altoè, pilota tesserato Scuderia e con licenza sammarinese, un importante riconoscimento che mette sotto la lente d’ingrandimento la società biancazzurra e anche il Titano. “Quando scendo in pista, avendo licenza sammarinese, corro sempre sotto la bandiera di San Marino e questo mi riempie d’orgoglio. In questo primo anno con la Scuderia mi sono trovato molto bene, è stato un buon esordio. I ragazzi del Direttivo mi supportano costantemente e tra di noi c’è uno splendido rapporto, voglio assolutamente ringraziarli per questo”.

La stagione di Altoè prosegue questo weekend, one-off al RedBullring in Austria per il Campionato Europeo del GT3 e poi l’ultimo round del GT World Challenge, prima di chiudere ad Imola con l’ultima prova e le finali Mondiali del Ferrari Challenge. “Puntiamo forte sulle finali, dopo aver vinto la prova europea vincere anche il Mondiale sarebbe la ciliegina sulla torta”.

Passando in rassegna agli ulteriori impegni dei tesserati Scuderia: la gara di trial 4×4 a Roma prevista per lo scorso weekend e che avrebbe dovuto vedere protagonisti Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini è stata posticipata. L’equipaggio si giocherà la vittoria del titolo italiano di categoria Promodified il 6 ottobre al 1° Trofeo Club 2 Monti.

Scuderia San Marino