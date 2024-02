Scuderia San Marino: I Privitelio campioni di categoria nel Trofeo Lamborghini, Pisi secondo assoluto al Ronde Valli Imperiesi. Podi anche per Colombini-Zonzini, Perna-Grossi e nei kart

Lo scorso weekend ha regalato soddisfazioni su tutti i fronti per la Scuderia San Marino. Alessio Pisi si conferma specialista dei Ronde e arriva secondo assoluto al Valli Imperiesi insieme a Massimo Bizzocchi. Per l’equipaggio su Skoda Fabia vittoria di classe R5. Sesto posto assoluto per Jacopo Bergamin e Alice Tasselli.

Podio anche nel Rally Day a Chiusdino: Emmanuele Perna e Samanta Grossi conquistano il bronzo di classe R3, chiudendo al quattordicesimo posto nella classifica finale.

A Vallelunga finale di campionato per il Lamborghini Super Trofeo Europa. Ottima prestazione per entrambi gli equipaggi targati Scuderia San Marino: Luciano e Donovan Privitelio ottengono la vittoria di categoria LC Cup; mentre Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini terzo posto di classe Pro-Am e bronzo anche nelle World Final.

Per i kartisti biancazzurri partecipazione al Winter Trophy a Pavia. Giacomo Marchioro finisce sul podio, secondo posto nel Rotax Max. Nell’Easykart BMB quarto posto per Alessandro Pedini Amati. Infine, settima posizione di Lorenzo Leardini nella classe Easykart 60.

