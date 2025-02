Scuderia San Marino in risalto in tutte le competizioni del weekend con numerosi podi

Parte bene la stagione del CRZ per la navigatrice Samanta Grossi insieme al pilota Lorenzo Grani, che al Rally della Marca trionfano nella classe Rally4 con la Peugeot 208, chiudendo al quattordicesimo posto assoluto. Più compilato il Rallye d’Elba di Riccardo Biordi, alle note di Luca Ercolani.

Buoni risultati arrivano anche dalla prima tappa del campionato Coppa Romagna Slalom. Vittoria di categoria RallyB per un nuovo equipaggio della Scuderia San Marino, si tratta di Nicola Montagna e Selenia Micelli. Secondo gradino del podio per Walter Massa in RallyC con Ilenia Zenegaglia, mentre Enrico De Marini e Giorgia Zafferani sono sesti nella classe STC.

A Castelletto Giacomo Marchioro ritrova il podio grazie al secondo posto della classifica nel Campionato Rotax Max Challenge, seguito in quarta posizione da Alessandro Pedini Amati. Fine settimana più complesso del previsto per Nicolas Tagliaferri, che finisce fuori dal podio a Corridonia.

Scuderia San Marino