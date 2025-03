Scuderia San Marino: Lorenzo Grani e Samanta Grossi in risalto al Piancavallo, terzo posto di classe Rally4

Il CRZ di Lorenzo Grani e Samanta Grossi prosegue a gonfie e vele: per l’equipaggio su Peugeot 208 Rally4 è arrivato il terzo posto di classe Rally4 al Rally Piancavallo, terza tappa della Coppa Rally di 5° Zona. La naviga italiana e il pilota di Maranello hanno chiuso al dodicesimo posto della classifica finale assoluta.

Sul territorio sammarinese è andato in scena il diciannovesimo Giro dei Castelli, sarà di regolarità con tanti tesserati Scuderia San Marino ai blocchi di partenza. Miglior piazzamento per Fabrizio Selva e Giuseppe Macina, la Golf Gti del 1983 chiude al 31° posto assoluto. In 42esima posizione la Lancia Delta di Nicolas Pancotti con Pamela Casadei, seguiti dalla Fiat 128 Rally di Jody Riccardi e Cristiano Colombari. 46esimo posto per Giovanni e Irene Muccioli. Per l’equipaggio formato da Federico Alessandrini e Livio Ceci su Toyota Yaris Hybrid 53esima posizione. Altre due coppie padri-figli si comportano bene: Davide e Lorenzo Cheli sono 62esimi, mentre terminano in 67esima posizione Nemo e Gaia Mazza. Enrico De Marini e Giorgia Zafferani sono 65esimi, mentre chiudono la classifica Elia e Samuele Albani.