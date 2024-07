Scuderia San Marino. Pubblicate le prove del Rally Bianco Azzurro: novità della PS “Corianino – Valdragone”

Fervono i preparativi per il ventitreesimo Rally Bianco Azzurro, che si terrà nel fine settimana del 4 e 5 maggio. La Scuderia San Marino, dopo aver annunciato l’apertura delle iscrizioni per gli equipaggi e aver confermato le validità per R Italian Trophy e Michelin Trofeo Italia, ha svelato le prove che comporranno la gara.

Due prove speciali per un totale di 50 chilometri da percorrere tra le strade della Repubblica: la classica “La Casa – Canepa”, da ripetere quattro volte di cui una in notturna, e una novità, “Corianino – Valdragone” con tre passaggi, che darà la possibilità ai piloti di districarsi su nuovi percorsi con un suggestivo passaggio vicino a fianco del ponte dove è situato il treno bianco e azzurro. Il parco assistenza verrà organizzato per la prima volta a Rovereta.

È possibile visionare il percorso delle due prove sul canale YouTube della Scuderia San Marino:

-“La Casa – Canepa”: https://www.youtube.com/watch?v=1bTwu2g_1jw&ab_channel=ScuderiaSanMarino

-“Corianino – Valdragone”: https://www.youtube.com/watch?si=oBeb7hr_fydLtu60&v=v9LY24yx-WA&feature=youtu.be.