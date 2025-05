Scuderia San Marino. Rally del Casentino pieno di soddisfazioni: vittoria di classe N5 per Simoncini ed Ercolani, nello storico sul podio anche Fedolfi e Gabrielli

È stato un buon fine settimana a tema rally per la Scuderia San Marino, in grado di distinguersi ancora una volta nelle gare del Campionato Nazionale Italiano.

Al Rally Internazionale del Casentino Davide Simoncini e Lorenzo Ercolani si regalano la gioia di salire sul gradino più alto del podio della classe N5 con la loro Citroen DS3, l’equipaggio sammarinese ha chiuso al quarantanovesimo posto della classifica generale assoluta.

Buoni risultati anche dalla classifica storica: secondo e terzo posto di classe 3/2 fino a 1150 per gli equipaggi composti da Alessandro Fedolfi e Adriano Giannini e Francesco Mearini, navigato da Mirco Gabrielli, entrambi con A112 Abarth.

Nel fine settimana è andata in scena anche la fiera brittanica del Goodwood Festival of Speed, che nel 2024 ha celebrato 130 anni di progresso tecnologico, un vero e proprio appuntamento imperdibile per gli appassionati di automotive. L’evento è stato l’occasione per Luca Drudi di tornare a vestire i panni del pilota e tornare in pista su una Ferrari F40LM. “Era da tanto tempo che avrei voluto presenziare al Goodwood Festival of Speed – dice Drudi – Quest’anno sono stato ingaggiato per guidare una rara Ferrari F40LM di un collezionista americano ed è stato come entrare dall’ingresso principale. Non solo come spettatore ma come parte integrante dello show, guidando una delle auto più iconiche nella storia della casa del Cavallino. È stato bellissimo partecipare a questa manifestazioni, con campioni e auto di tutti i modelli: dal rally, drift, auto degli anni ’30 fino alle F1 attuali che hanno sfrecciato sul tracciato dell’Hillclimb”.

